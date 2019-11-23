التعديل الوزاري المرتقب





وما كان هذا الإطمئنان ليحدث لولا الثقة فى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته لكل كبيرة وصغيرة، ولعمل الحكومة لحظة بلحظة..كل الوزراء والمسئولين في نشاط دائم يعملون بكل جد، حتي وهم في إنتظار التغيير وحسنا فعلت الحكومة بسرعة تكذيب كل الإشاعات عن التغيير وعن أسماء الوزراء التي تم اعلانها ..





الحمد لله الوزارة هذه المرة مهما كانت الأيام الباقية فى عمرها، مازالت تعمل، ولكن التغيير سنة الحياة ولابد منه لنحصل علي أداء أعلي فنحن نطمح للأعلي دائما..شاهدنا رئيس وزراء شاب وكفء هو المهندس مصطفي مدبولي..يواصل العمل ليلا ونهارا فى مواقع الأحداث، دون كلل أو ملل، ومعه مجموعة وزراء علي كفاءة عالية يديرون ملفاتهم ويؤدون عملهم علي أكمل وجه وهم أهل لأعلى المهام فى الداخل والخارج، منهم من تم اختياره لمناصب دولية مثل الوزيرة الصديقة الدكتورة غادة والي التي عملت بكل إخلاص وتولت ملفا من أصعب الملفات، فأدارته بكفاءة واقتدار وتم إختيارها وكيلا للسكرتير العام ومديرا تنفيذيا لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة ومديرا عاما لمكاتب الأمم المتحدة في فيينا، جاءت للوزارة من منصب دولي وتركتها إلي منصب دولي اخر، ووقوع الاختيار عليها لهذا المنصب الأممي الرفيع، يعكس تقديرا دوليا لآلية العمل العام فى مصر، وتقديرا لمصر والدور الذي تلعبه، بعد أن عادت لمكانها ومكانتها بفضل جولات الرئيس وتواجده الدائم علي الساحة الدولية، خالص تمنياتى وألف مبروك للوزيرة غادة والي التي تنتظرها مهام كبيرة وهي جديرة بها لكفاءتها وخبرتها.



ومن خلال رصدي وتقييمي لعمل الوزارة الحالية حدثت طفرة إدارية، الخدمات يتم تقديمها للمواطن بكل احترام، إقتربنا من القضاء علي العشوائيات..ومن الناحية الاقتصادية أصبحنا في وضع أفضل بعد أن ارتفع سعر الجنيه أمام الدولار وبعد أن كانت الأسعار في إتجاه واحد هو الإرتفاع الدائم تراجعت أسعار بعض السلع وإنخفضت كثيرا وبعضها فى الطريق، ولدينا مشروعات قومية عظيمة كفيلة بتغيير الوجه الحضاري لمصر الحديثة، العاصمة الإدارية، ومشروعات إقليم قناة السويس، ومدن سكنية حديثة علي أعلي مستوي وشبكة طرق محترمة..أصبح هناك تواصل بين الشباب وبين الحكومة من خلال مؤتمرات الشباب التي يحضرها الرئيس بنفسه، ويستمع اليهم وينصت لطموحاتهم ويوجه بالأخذ بآرائهم، وأصبح للشباب مكان بارز في كل المجالات بفضل البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب.



والوزارة الجديدة المتوقعة ستكون مهمتها أصعب، لأن المطلوب أن تكون علي مستوي أعلي من الكفاءة والتميز، فنحن ننتظر منها الكثير خاصة في مجال الخدمات واحترام آدمية المواطن ومواصلة دعم الأسر الأكثر إحتياجا ومساعدتها أن تحيا حياة كريمة، بتقديم الخدمات الصحية والاستمرار فى تطوير التعليم،وزيادة قوة الاقتصاد المصري وتقديم المزيد من التيسيرات لجذب الإستثمارات الأجنبية.



تحية لكل قطرة عرق وجهد بذل حبا فى حياة كريمة وراقية وإنسانية لمواطنى هذا البلد، وتحية لكل عاشق ينتظر ويستعد لدوره فى العطاء برؤية جديدة وإبداع متميز لتصل مصر إلى المكانة التى تستحقها بين الأمم.

لا حديث للناس في مصر حاليا سوي عن التعديل الوزاري المرتقب .. فإذا صحت هذه التوقعات وكان هذا التعديل قريبا فنحن جميعا في الإنتظار .. ولكن الإنتظار هذه المرة هادئا، وبثقة كبيرة وبدون إضطراب أو لخبطة، أو استعجال،على غير مرات عديدة سابقة، حين كان مجرد الإعلان عن تعديل بسيط يعني شللا إداريا وتوقفا للحياة، فكل وزير يوقف عمله ويمتنع عن اتخاذ القرارت أو البت فى الأمور مهما كانت ضرورتها لمصلحة الناس، إنتظارا لتقرير مصيره وهل يستمر أم سيكون ضمن الراحلين عن الوزارة ..