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أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية: نتوقع هجمات إيرانية جديدة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:18 م
ارامكو
ارامكو
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محمود نوفل
توقع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، شن "هجمات جديدة" مماثلة لما تعرضت له شركة "أرامكو" السعودية في سبتمبر الماضي.

وأوضح ماكينزي في تصريحات نقلتها صحيفة الرؤية العمانية قبيل منتدى "حوار المنامة" عن قناعته بأن نشر الولايات المتحدة 14 ألف جندي إضافي في الخليج منذ الربيع الماضي جعل إيران تتخلى عن خططها لمهاجمة أهداف أمريكية لكن ليس الدول المجاورة.

وذكر قائلا : "أعتقد أنه من المحتمل جدا أن يتم شن هجمات جديدة.

وبكلمته في منتدى المنامة، دعا دول المنطقة إلى التعاون مع الولايات المتحدة للتصدي لأي اعتداء إيراني محتمل، مشددا على أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لردع طهران.
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