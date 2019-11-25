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تكنولوجيا

موجز التكنولوجيا| أفضل 5 موبايلات فى 2019 لكل الفئات.. تعرف على عروض Black Friday لهواتف أيفون وسامسونج

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:42 ص
صدى البلد
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كريم جمال
أفضل 5 موبايلات فى 2019 لكل الفئات
https://www.elbalad.news/4070402

مع اقتراب انتهاء عام 2019 ظهرت العديد من الهواتف الذكية المختلفة من علامات ومواصفات مختلفة، منها من استطاع أن يثبت جدارته والمنافسة بقوة فى الأسواق، ومنها من خرج خارج السباق سريعًا، فى إطار ذلك يقدم صدى البلد قائمة بأفضل 5 هواتف ذكية بفئات مختلفة للعام الحالى، بحسب ترشيحات جى إس إم آرينا التقني.


لأول مرة.. انفينكس تطلق Infinity o display في فئة الهواتف المتوسطة
https://www.elbalad.news/4070484
أثبتت الدراسات أن الهاتف الذكي أصبح ذو أهمية كبيرة لجيل الألفية أو ما يطلق عليه الجيل Z، للترفيه عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.


أول مرة.. نظام "تذكرتي" لزوار Cairo ICT 2019
https://www.elbalad.news/4070490

بعد النجاح الكبير الذي حققته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعتزم مجموعة "جي إي تي" الرائدة في مجال الطباعة الأمنية وتكنولوجيا المعلومات، عرض منظومة "تذكرتي" لإدارة الفعاليات الرياضية لأول مرة أمام المهتمين خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2019 الذي تنطلق فعالياته بحضور وزراء ومديرين تنفيذيين من مصر وجميع أنحاء العالم خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.


تيك توك تعلن عن تحدي #CIFF_acting بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
https://www.elbalad.news/4070491

أعلنت تيك توك عن تحدٍ جديد يشجع المستخدمين على التعبير عن إبداعاتهم من خلال إعادة تمثيل مشاهد من الأفلام المصرية الشهيرة #CIFF_acting، وذلك فى إطار الاحتفال بمشاركتها فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2019.


تعزلك كليا عن العالم.. تعرف على سماعة رأس سوني WH-1000XM3 وسعرها بعد التخفيض
https://www.elbalad.news/4070598
أعلن موقع "Tech Radar" المتخصص في التكنولوجيا عن التخفيضات الموجودة على موقع أمازون بمناسبة Black Friday"" لسماعات الرأس WH-1000XM3 من سونى، والتى وصلت إلى 278 دولارا أى ما يعادل 4480 جنيها.


تعرف على عروض Black Friday لهواتف أيفون وسامسونج
https://www.elbalad.news/4070607

مع اقتراب موعد تخفيضات عروض Black Friday والذى سيبدأ في يوم الخميس 28 نوفمبر القادم، ذكر موقع The Verge أبرز العروض التى ستكون موجودة.


قصة Motorola RAZR V3.. بداية ثورة جديدة في الهواتف الذكية
https://www.elbalad.news/4070214
ظهر لأول مرة الهاتف الأيقوني Razr V3 فى عام 2004 لموتورولا والذى كان بمثابة الطفرة حينها، حيث تهافت على شرائه الملايين حول العالم برصيد مبيعات تجاوز 130 مليون نسخة فى الفترة من 2004 حتى 2008.


لمحاربة الأخبار المزيفة.. فيسبوك تعقد دورات تدريبية للصحفيين بالشرق الأوسط
https://www.elbalad.news/4070151
قالت شركة فيسبوك إن أكثر من 10.000 صحفى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوف يتسنى لهم التعرف على حلول وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل مساعدتهم على التحقق من المعلومات على هذه المنصات وتعزيز جودة تغطيتهم وتواصلهم مع الجماهير بحلول عام 2020، وذلك من خلال المبادرة المشتركة بين المركز الدولى للصحفيين (ICFJ) ومشروع فيسبوك للصحافة.
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تعرف على عروض Black Friday لهواتف أيفون وسامسونج

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