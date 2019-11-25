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رياضة

الأهلي والجونة - الزمالك وإنبي .. موعد مباريات اليوم في مصر والقنوات الناقلة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق اليوم الاثنين ، مباراتين من العيار الثقيل ، في الدوري المصري ، الأولى بين الأهلي والجونة على ستاد الأخير ، في تمام الخامسة والنصف مساء والمؤجلة من الأسبوع الخامس اي قبل توقف المسابقة لاستعدادات المنتخبات للتصفيات الافريقية.

والمباراة الثانية تكون في السابعة والنصف مساء ، حيث يستضيف الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي نظيره الزمالك في مباراة الجولة السادسة ، وتقام على ملعب السلام.

وتذاع المباريات عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

ويعلق على مباراة الجونة والأهلي في الخامسة والنصف مساء ، في قناة أون سبورت ، محمد الكواليني ، فيما يعلق على اللقاء أيمن الكاشف في قناة تايم سبورت.

بينما يعلق على مباراة انبي والزمالك ، في السابعة والنصف مساء ، على قناة أون سبورت ، حاتم بطيشة ، وعلى قناة تايم سبورت ، مؤمن حسن.
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