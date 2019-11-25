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أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الاثنين 25 -11- 2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:36 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة
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قسم التوك شو
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الاثنين 25– 11- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 4.5 جنيه
البطاطس: 8 جنيهات
فلفل رومي: 5 جنيهات
فلفل رومي ألوان: 17 جنيها
خيار: 5 جنيهات
فاصوليا: 10 جنيهات
كوسة: 5 جنيهات
بصل: 6 جنيهات
الملوخية : 5 جنيهات
القلقاس: 8 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: 7.5 جنيه
جوافة: 5 جنيهات
تفاح مصري 10 جنيهات
تفاح أمريكي: 20 جنيها
الموز : 10 جنيهات
الكمثرى : 15 جنيها
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