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أخبار البلد

خلال ديسمبر.. مصر للطيران تضم الطائرة 7 طراز إيرباص A220 لأسطولها

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:46 م
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تتسلم الشركة الوطنية مصر للطيران، منتصف الشهر المقبل، الطائرة السابعة من طراز إيرباص A220-300، قادمة من مدينة ميرابيل بكندا، وذلك في إطار خطة مصر للطيران الاستراتيجية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020.

وتضم طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعدًا ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، حيث تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجمًا، وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، والذي يُقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.

وكانت إيرباص العالمية، أعلنت أن مصر للطيران هي الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تشغيل هذا الطراز A220-300، والمشغل السادس لها على الصعيد العالمي، وتحتاجه مصر للطيران للتشغيل على الخطوط الداخلية والإقليمية وجنوب أوروبا، ويعتبر ضمن خطة إحلال وتحديد أسطول "إكسبريس".
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