رياض المالكى: الإدارة الأمريكية منحازة بالكامل لمخططات الاحتلال.. فيديو

قال رياض المالكى، وزير الشئون الخارجية الفلسطينى، إن موقف الإدارة الأمريكية، الذى أعلنه وزير الخارجية الأمريكي بشأن الاستيطان، يتناقض تمامًا مع مواقف الولايات المتحدة خلال العقود الأربعة الماضية، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية منحازة بالكامل إلى مخططات الاحتلال الإسرائيلى.



وأضاف رياض المالكى، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول فلسطين، أن القرار الأمريكي غير قانونى وجاء ليؤكد دعم الولايات المتحدة للاحتلال، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر استخفافًا بالقرارت الدولية بخصوص الاستيطان، واستهتارا باتفاقية جنيف.



وأوضح أن الإدارة الأمريكية تنتهك الاتفاقيات الدولية المختلفة وتهدف إلى إعادة بناء العلاقات الدولية بناءً على مفهوم القوة، مؤكدًا أن القرار الأمريكى غير قانونى ولكنه سياسي.



وأشار إلى أن إدارة ترامب تنحاز بشكل أعمى وغير مسبوق لدولة الاحتلال، مضيفًا أن خطورة القرار تبرز فيما يمكن أن يتبعه أيضًا من نتائج وتجليات.