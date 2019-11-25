اجتماع ثنائى بين وزيرى خارجية مصر والسعودية فى الجامعة العربية

عقد وزير الخارجية سامح شكرى اجتماعًا منذ قليل مع وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان، فى مقر الجامعة العربية.



ويأتى الاجتماع على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، المنعقد حاليًا فى مقر الجامعة، برئاسة العراق وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، وذلك لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي الأخير غير القانوني بشأن شرعنة الاستيطان الإسرائيلي.