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أخبار البلد

بتعبر عن ستات كتير.. رضوى الشربيني تعلق على أغنية سيرين عبد النور الجديدة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:04 م
لإعلامية رضوى الشربينى
لإعلامية رضوى الشربينى
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، مقاطع من الأغنية الجديدة للفنانة سيرين عبد النور "أنا رجعت"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل "إنستجرام".

وعلقت رضوى الشربينى على الأغنية، قائلة "عرفتى تعبرى بصوتك عن احساس الضعف اللى بيتحول فجأة لى قوة.. إحساسك وكلمات الأغنية بتعبر عن ستات كتير أوووى.. وألف مبروك ياحبيبتى.. من نجاح لنجاح".

وكانت طرحت المطربة سيرين عبدالنور، أغنية جديدة بعنوان "أنا رجعت"، كلمات وألحان صلاح الكردي، وهي الأغنية الخاصة بمسلسلها "الديفا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن سيرين عبدالنور تقوم ببطولة المسلسل إلى جانب الممثل السعودي يعقوب الفرحان، والفنانة المصرية بوسي، وأطلقت مجموعة "MBC"، مسلسل "الديفا".

جدير بالذكر أن مسلسل "الديفا" يسلط الضوء على حياة المشاهير خلف الكاميرا، وتحت الأضواء وخلال استعداداتهم لإطلاق أعمالهم الفنية والمشاكل التي يواجهونها في عملهم.

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