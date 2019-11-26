ديمقراطية أمك.. مصرية تسخر من المقاول الهارب محمد علي بطريقة فكاهية.. فيديو





الرد في تلك المرة كان من خلال إحدى المصريات، عبر فيديو نشرته عبر صفحة عامة على فيس بوك تحمل اسم «الكائن الموللي – وزيرة السعادة» سخرت خلاله من الصور الهزلية التي ظهر فيها المقاول الهارب محمد على.



وقالت الفتاة في فيديو لها عارضة صورة المقاول الهارب: «بقى يا راجل بعد ما ينضفوك ويلمعوك ويصرفوا عليك ويمرشوك ويطلعوك تشف من النضافة ويطلعوك في القنوات بتاعتهم دي كلها؛ تظهر كده» ساخرة من إحدى صور المقاول الهارب، قائلة: "صحيح متخافش من الهبلة خاف من خلفتها".

وتساءلت الفتاة حول من ينفق على "محمد علي" قائله: «إلا قولي يا محماااد هو مين اللي بيصرف وشايل الليلة دي؟ انت صحيح قولت متطوعين وبيحبوا مصر، بس هما المتطوعين دول ميعرفوش حد من شعب مصر غيرك يصرفوا عليه؟.



يبدو أن الأيام لم تتكفل بوقف السخرية التي يتعرض لها المقاول الهارب إلى الخارج محمد علي، بعد نشره فيديوهات تسيء للدولة المصرية، التي أغضبت المصريين منه، وأثبت فيها المصريون كذبه وتدليسه للحقائق.الرد في تلك المرة كان من خلال إحدى المصريات، عبر فيديو نشرته عبر صفحة عامة على فيس بوك تحمل اسم «الكائن الموللي – وزيرة السعادة» سخرت خلاله من الصور الهزلية التي ظهر فيها المقاول الهارب محمد على.وقالت الفتاة في فيديو لها عارضة صورة المقاول الهارب: «بقى يا راجل بعد ما ينضفوك ويلمعوك ويصرفوا عليك ويمرشوك ويطلعوك تشف من النضافة ويطلعوك في القنوات بتاعتهم دي كلها؛ تظهر كده» ساخرة من إحدى صور المقاول الهارب، قائلة: "صحيح متخافش من الهبلة خاف من خلفتها".

واستنكرت الفتاة المصرية، ما أسماه المقاول الهارب بخطة عزل الرئيس السيسي، والتي أعلن المقاول الهارب أن مجموعة من العلماء وضعوها، قائلة: "قولي يا محماااد مين العلماء اللي هيحطوا خطة عزل السيسي اللي هتعمل نهضة للبلاد، العلماء اللي احنا نعرفهم منهم الاقتصادي العالمي محمد العريان ودا أشاد بالاصلاحات الاقتصادية اللي الدولة بتعملها، والدكتور فاروق الباز قال مصر على الطريق الصحيح، و كمان الدكتور احمد زويل قال إن الرئيس السيسي اول رئيس يهتم بالعلماء ويأخذ رأيهم ».



وتابعت الفتاة المصرية، : «مين العلماء اللي تقصدهم، أوعى تكون تقصد بتاع "ناسا" –في إشارة منها إلى عصام حجي- دا قدمه نحس، يا دوب مسك مستشار للاستبن، ويا دوب الاستبن اتاخد واتحط في طره ».



واستهجنت الفتاة المصرية، ما وصف به المقاول الهارب محمد علي، لندن، بعاصمة الإعلام، قائلة: «عاصمة إعلام إيه يا محمااااد، دا الديلي ميل في مرة قالت إن كان فيه طيار فوق سينا وداعش ضرب عليه صاروخ وهو تفاداه وبعدين قالتلك احنا أسفين الطيار كان كداب، وبتوع الجارديان اللي قالوا دا مبارك عنده 70 مليار وبعدين قالوا معلش كنا غلطانين ».



وعلقت الفتاة المصرية على التناقضات في تصريحات المقاول الهارب، قائلة: «يا محماااد قولنا هو السيسي فرط في مياه النيل ولا بيعافر ومش عارف يتصرف أصلك قولت الإثنين ولخبطتنا ومش عارفين انت عايز ايه بالظبط، هو مفيش حد قالك لإن إثيوبيا وافقت على شروطنا ».



وتابعت الفتاة المصرية، «محماااد، احنا المركز 121 على مستوى العالم في جودة التعليم، بعد ما كنا 139، يعني بقينا بعد الكويت على طول، ودا في 3 سنين بس يا محمااااد، وكما اتقدمنا 90 مركز في جودة الطرق، أنت صحيح مفيش حد بيقولك ».



وعلقت الفتاة المصرية، على ما أعلنه المقاول الهارب محمد علي، حول نيته إجراء استفتاء على فيس بوك، قائلة: «ديمقراطية ايه اللي بتكون على الفيس بوك دي يا محمااااد، دي تبقى ديمقراطية أمك، هو مش ممكن يدخل غير مصريين على الاستفتاء ده، ولا أنت صحيح قلت إنك ما بتعرفش في الحاجات دي، بس يرضيك شعب مصر يمشي ورا واحد مبيعرفش زيك كده ".