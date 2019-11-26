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رغم إدراجها على القائمة السوداء.. هواوى تتفوق على أبل وسامسونج.. وتبيع 100 ألف نسخة منMate 30 5G في أقل من دقيقة.. وتكشف سر نجاحها

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
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ندى على
  • هواوي تحقق نموا غير عادي في ظل أزمتها
  • العملاق الصينى القادم تهدف إلى التفوق على سامسونج في 2020
  • "فوربس": نمو هواوي هدف قومي لـ الصين

بالرغم من إدراجها على القائمة السوداء، حققت هواوى في نهاية أكتوبر الماضى نموا غير عادي في بيع وإنتاج الهواتف الذكية فى الربع الثالث من العام الحالى.

ويعتبر هذا الربع الثالث هو الربع "السادس" على التوالى في تحقيق هواوى نموها في ظل الطروف الصعبة التى تعانيها.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، على قائمة سوداء تمنع الشركات الأمريكية من تزويدها بشرائح الكمبيوتر والبرامج والمكونات الأخرى بدون موافقة الحكومة.

وحددت شركة هواوى الهدف الرئيسي لها لعام 2020 للتفوق على شركة سامسونج في حجم تصنيع وبيع الهواتف المحمولة، وعلى الرغم من كون الشركة على القائمة السوداء، شكك البعض في تحقيق الهدف.

وقال تشاو مينغ، رئيس هونر Honor"، إحدى العلامات التجارية للهواتف الذكية من هواوي، في يونيو الماضى، إنه من المبكر جدا أن نصرح إذا كنا قادرين على تحقيق الهدف أم لا.

وبجسب فوربس، فإنه وفي ظل الظروف الراهنة ستسعى هواوى بكل الطرق لتجاوز مبيعات منافستها الكورية عند نقطة ما العام القادم.

ومع نمو الشركة السنوي بنسبة 66%، فإن حصتها في السوق بلغت 42%، الأمر الذي أدى إلى تخلف شركة أبل ومنافسيها المحليين.

وتفوقت هواوى على سامسونج، حيث حققت سامسونج في ربعها الثالث نمو بنسبة 11% فقط، في حين حققت هواوى في نفس الربع 29% متفوقة عليها وعلى شركة أبل، بالرغم من وضع هواوى على القائمة السوداء فكانت مبيعات الشركة خارج الصين أقل بكثير من العام السابق.

وبدأ النمو الكبير للشركة منذ عام 2017 عندما أنتجت سامسونج 316 مليون هاتف، وأنتجت أبل 215 مليونا، فيما أنتجت هواوى 249 هاتفا، وعلى الرغم من ذلك حققت هواوى نجاحا بـ34%.

وتعد هواوى الشركة الأولى عالميًا في مجال الاتصالات والشركة الثانية فى العالم المصنعة للهواتف الذكية.

وقالت الشركة إنها باعت 100 ألف نسخة من هاتف Mate 30 5G في أقل من دقيقة.

ومن عوامل النجاح التى اعتمدت هواوى للتفوق على منافستيها سامسونج وأبل التسعير الجيد والمناسب للهواتف لأغلب المشترين حول العالم، إلى جانب المميزات التقنية العالية التى تتصف بها هواتف هواوى، والتسويق الضخم وإنتاج الحملات التسويقية الكبيرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب والمشترين حول العالم.

وتتوقع فوربس أن تتفوق هواوى على سامسونج لعام 2020 وفقا لخطتها.

بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة المطلوبة في نظام بيئي قادر على استهداف الأسواق الدولية.

ومع قرارات شركة "جوجل" بأن هواوى لن تعود قادرة على استخدام تحديث نظام أندرويد الذى تصنعه جوجل وهذه تعتبر من أهم التحديات التى تواجهها هواوى.

وفي الوقت الحالي، فإن الرسالة المؤلمة في واشنطن هي أن القائمة السوداء لم تتسبب في التأثير الذي توقعه مهندسوها، ولا تزال هواوى توقع عقود شبكات 5G.

ومن الواضح أن الصين لديها بُعد وطني وراء نمو هواوي، ولم تلحق الضرر بتطلعات الشركة في روسيا أيضا، حيث أصبحت الآن أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية.

وعلقت الشركة من قبل على أن القائمة السوداء التى وضعتها الولايات المتحدة لم تؤثر بها وأن على منافسي هواوى تغيير سياستهم.

وتقول فوربس إنه إذا استطاعت هواوى أن تتمكن من صنع أنظمة للتشغيل بدلا من الاعتماد على جوجل، فإن هذا الأمر سيحقق ثورة هائلة في مبيعات الشركة الصينية حول العالم.
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