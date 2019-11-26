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رياضة

ميودراج عن مواجهة الجزيرة: قدمنا المطلوب والقادم أصعب

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:11 م
ميودراج ييسيتش
ميودراج ييسيتش
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حبيبة معتز
يرى ميودراج ييسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن فريقه كان قادرا على حسم التأهل أمام الجزيرة الإماراتي أبكر مما حدث.

الإسماعيلي جدد فوزه على مضيفه الجزيرة بهدفين دون رد في استاد محمد بن زايد، ليعبر إلى ربع نهائي البطولة العربية.

وصرّح ييسيتش بعد المباراة فى المؤتمر الصحفي : "واجهنا فريقا كبيرا يمتلك لاعبين متميزين رغم غياب لاعبيه الدوليين".

وأضاف: "لدينا بعض التحفظات الدفاعية في المباراة، لعبنا بشكل متوازن دفاعيا وهجوميا وأهدرنا ركلة جزاء في مطلع المواجهة كانت كفيلة بحسم التأهل مبكرا ،أحسنا استغلال الفرص في الشوط الثاني".

وأتم: "توقعنا اندفاع الجزيرة وأجرينا تغييرات هجومية لمباغتته، وبالفعل تحقق المطلوب بهدفين في آخر 5 دقائق".

والتحق الإسماعيلي بـ الاتحاد السكندري، والشرطة العراقي، والرجاء المغربي، والشباب السعودي، وأوليمبك آسفي المغربي، والاتحاد السعودي في الدور المقبل. في انتظار الفائز بين القوة الجوية العراقي والمولودية الجزائري.
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