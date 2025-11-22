جيش الاحتلال يعلن اغتيال 11 فلسطينيا و اعتقال 6 آخرين

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن قواته العاملة في شرق رفح نفّذت عملية واسعة استمرت 24 ساعة، أسفرت عن اغتيال 11 فلسطينيا واعتقال 6 آخرين قال إنهم حاولوا الخروج من انفاق رفح.

استهداف 17 شخصا

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن قوة إسرائيلية "اعترضت واعتقلت أحد الشبان" الذين حاولوا الفرار من تلك المنطقة، قبل أن تنهي العملية التي استهدفت 17 شخصا بين قتيل ومعتقل، مشيرا إلى نقل المعتقلين إلى جهاز "الشاباك" للتحقيق.

تفكيك البنى التحتية للمقاومة

وقال البيان أن قوات الجيش "ستواصل العمل لإزالة أي تهديد وتفكيك ما تسميه بالبنى التحتية للمقاومة"، ما يثير مخاوف جدية من توسيع الخروقات وتصعيد جديد في جنوب القطاع، خصوصا في رفح التي لا تزال تحت ضغط عسكري مستمر.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعم إن حركة حماس "انتهكت وقف إطلاق النار" بإرسال مقاتل إلى منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتنفيذ هجوم استهدف جنودا إسرائيليين.

وقال إن القوات الإسرائيلية ردت بقتل خمسة من "كبار قادة" الحركة. وجاء هذا التصريح في بيان نشر على الحساب الرسمي لنتنياهو على منصة إكس باللغة الإنجليزية.