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فن

اجمل وحدة في مصر .. نرمين الفقى تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة |شاهد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:33 م
نرمين الفقى
نرمين الفقى
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سيد احمد
نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت نرمين الفقي بـ إطلالة جذابة وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي:

قمر - أجمل وحدة فى مصر - مشاء الله - منور - العشق

وكانت آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل "ما يطلبه المستعمون"، ضمن سلسلة مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة إيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.


كما شاركت الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ومحمود حجازي، وولاء الشريف، الذي حقق نجاحا كبيرا.



اجمل وحدة في مصر .. نرمين الفقى تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة |شاهد
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