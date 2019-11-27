حركة محافظين جديدة خلال ساعات.. المحافظون والنواب والمعاونون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.. واجتماع معهم لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة

حركة المحافظين:

من المنتظر أن تشمل الحركة الجديدة ما يقرب من تعيين 13 محافظًا جديدًا و٢٧ نائبًا ومعاونًا للمحافظين

من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعًا مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة





أكدت مصادر مطلعة أنه من المنتظر إعلان حركة المحافظين الجديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يؤدى المحافظون والنواب والمعاونون الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات القليلة المقبلة.





وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن تشمل الحركة الجديدة ما يقرب من تعيين 13 محافظًا جديدًا و27 نائبًا ومعاونًا للمحافظين، كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعا مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة.





وأدى في أغسطس من العام الماضي 27 محافظًا، و18 نائبًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى أكبر حركة محافظين.



