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محافظات

السيرة الذاتية لـ جاكلين عازر النائب الجديد لمحافظ الإسكندرية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:03 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أدت جاكلين عازر اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نائبا لمحافظ الإسكندرية، خلفا لأحمد جمال.

من جانبها تقدم "صدى البلد"، السيرة الذاتية لـ "عازر" أحد خريجي البرنامج الرئاسي.

-ولدت في محافظة البحيرة في 13 مارس 1987 وحصلت جاكلين عازر على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الإسكندرية عام 2010، ثم ماجستير طب المجتمع والصحة العامة جامعة الإسكندرية عام 2015، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي عام 2016.

-عينت معيدة بقسم طب المجتمع بكلية الطب جامعة الإسكندرية في 27 أغسطس 2012، وتعمل حاليا مدرسًا مساعدا بكلية الطب بدءا من 26 مايو 2016.

-تقلدت "عازر"، منصب مساعد مدير مشروع منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية تطعيمات ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

- تقدمت "عازر"، بالعديد من المبادراتالتي قدمت من خلالها حلول لمواجهة المشاكل التي تواجه وزارة الصحة مثل مشكلة عدد الأطباء.

- شاركت في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب المنعقد في فبراير 2018 وحتى فبراير 2019، كما شاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل للشباب مثل منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عام2018.
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