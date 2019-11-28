جاجوار تطرح XE موديل 2020 في مصر.. السعر والمواصفات

اعلن وكيل جاجوار في مصر عن طرح طراز جديد من طرازات 2020 في السوق المصري وهو طراز جاكوار xe 2020 الجديد الذي يأتي ببعض التغييرات في الداخل أو في الخارج مقارنة بالموديل السابق و التي سنتاولها في السطور التالية .



تأتي السيارة جاكوار xe بمحرك 2000 سي سي تيربو بقوة تصل الي 250 حصان سرعتة القصوي 250 كم في الساعة متصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات.



تأتي السيارة جاكوار xe من الداخل بفرش جلدي للمقاعد مع 6 ايرباج أمامي وجانبي ووسائل أمان مختلفة تشمل وسائل للحماية من التصادم ومنع خروج السيارة من المسار ومساعد للطرق المرتفعة مع تكييف أوتوماتيك مزدوج المناطق وانظمة متطورة للفارمل لتضمن اعلي كفائة عند التوقف المفاجي.



اما عن سعر جاكوار xe فيبلغ 1.100.000 جنية مصري.