ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

جاجوار تطرح XE موديل 2020 في مصر.. السعر والمواصفات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
Advertisements
اشرف عطية
اعلن وكيل جاجوار في مصر عن طرح طراز جديد من طرازات 2020 في السوق المصري وهو طراز جاكوار xe 2020 الجديد الذي يأتي ببعض التغييرات في الداخل أو في الخارج مقارنة بالموديل السابق و التي سنتاولها في السطور التالية .

تأتي السيارة جاكوار xe بمحرك 2000 سي سي تيربو بقوة تصل الي 250 حصان سرعتة القصوي 250 كم في الساعة متصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات.

تأتي السيارة جاكوار xe من الداخل بفرش جلدي للمقاعد مع 6 ايرباج أمامي وجانبي ووسائل أمان مختلفة تشمل وسائل للحماية من التصادم ومنع خروج السيارة من المسار ومساعد للطرق المرتفعة مع تكييف أوتوماتيك مزدوج المناطق وانظمة متطورة للفارمل لتضمن اعلي كفائة عند التوقف المفاجي.

اما عن سعر جاكوار xe  فيبلغ 1.100.000 جنية مصري.
جاجوار تطرح XE موديل 2020 في مصر.. السعر والمواصفات
جاجوار تطرح XE موديل 2020 في مصر.. السعر والمواصفات
جاجوار تطرح XE موديل 2020 في مصر.. السعر والمواصفات
جاجوار تطرح XE موديل 2020 في مصر.. السعر والمواصفات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فورد تطلق توروس 2020 في الأسواق العربية عدا مصر .. صور

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

مرسيدس CLA تخضع لاختبار التصادم.. والنتيجة مبهرة.. بالفيديو

لادا جرانتا اوتوماتيك متاحة الآن في مصر .. السعر والمواصفات

أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر 2020 بعد الأسعار والموديلات الجديدة

موجز السيارات | أرخص سيارة أوتوماتيك 2020 .. أسعار كيا المستعملة.. فولكس فاجن تعلن عن تخفيض 20 ألف جنيه.. سبب توقف إنتاج جوست من رولز رويس

ترشيحاتنا

عمار حمدي يكشف عن أي الفرق يفضل الانضمام إليها حال رحيله عن الأهلي

شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض

الصين تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على تشريع يدعم تظاهرات هونج كونج

ديفليه أم مهرجان | شاهد كل صور رانيا يوسف في القاهرة السينمائي

مزارع روسي استخدم النظارات لزيادة الحليب.. والحكومة تثبت نجاح فكرته

فى ذكرى رحيلها.. سر اعتزال شادية وأمنيتها الأخيرة قبل الوفاة | نوستالجيا

AdvertisementS

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

تريند الفن | 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله.. سمية الألفي تتحدث عن شقاوة أحمد الفيشاوي وزوجته ترد

في عيد ميلاد بوسي.. أول ظهور لـ رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي بعد رحيله

«الشيء من مأتاه لا يستغرب».. رسالة مثيرة من الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

عمار حمدي يكشف كواليس حديثه مع فايلر وشوقي غريب

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

أخبار الرياضة.. قرب رحيل ميتشو عن الزمالك.. سعد سمير و20 مليون مقابل أسامة جلال.. تعليق تركي آل شيخ على إساءة مرتضى منصور

بكاء الإعلامية منى الشاذلي على الهواء.. اعرف السبب

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

سعد سمير و20 مليون جنيه مقابل ضم أسامة جلال من إنبي لـ الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديفليه أم مهرجان | شاهد كل صور رانيا يوسف في القاهرة السينمائي

شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض

جاجوار تطرح XE موديل 2020 في مصر.. السعر والمواصفات