ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سبب إعدام هشام عشماوي شنقا وليس رميا بالرصاص.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:57 م
الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي لحظة القبض عليه
Advertisements
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الارهابي هشام العشماوي شرح كيف خطط لتفجير موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد ابراهيم، مشيرا إلى أن الارهابي هشام العشماوي اعترف بنفسه أنهم كانوا يضعون الجيش والشرطة أول أعدائهم.

وقدم أحمد موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» التحية الى جهاز المخابرات المصرية، قائلا: "كل التحية لصقور المخابرات المصرية"، مشيرا إلى أنه تم الحكم على هذا الارهابي اليوم بالاعدام نتيجة لأفعاله الارهابية.

وأوضح أن مصر تسلمت الارهابي هشام العشماوي من ليبيا، في ليلة من اجمل ليالي مصر الجميلة، مشيرا إلى أن مصر احتفلت احتفالا كبيرا في هذه الليلة، قائلا: "ده مصير كل واحد يخون مصر مهما هرب".

وكشف الإعلامي أحمد موسى، سبب إعدام هشام العشماوي شنقا وليس رميا بالرصاص، مشيرا إلى أن العشماوي لم يعد رجلا عسكريا، فبالتالي لن يتم إعدامه رميا بالرصاص.

وكانت المحكمة العسكرية للجنايات قضت بحكمها فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة " فى جلسة اليوم 27/11/2019 بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقًا حيث إن المتهم ارتكب عددا من الجرائم منها:

المشاركة فى استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية كفرد انتحارى يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب .
Advertisements

ترشيحاتنا

احذر.. نقص هذا الفيتامين يؤدي إلي الخمول المستمر

نيللي كريم تدخل المستشفى | تفاصيل حالتها الصحية

حيل سرية.. تعرف على كيفية إخفاء دردشة WhatsApp

بعد كليب نمبر وان.. فنان شاب يعتزل التمثيل بسبب محمد رمضان

مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد يحمل وجوهًا شابة | فيديو

النجم الساحلي: شرف لنا تكريم الأهلي ولكن هذا ما حدث مع رمضان صبحي..الحقيقة كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي بنتايجا 2021 تظهر أثناء اختبارها بتصميم محدّث.. صور

وكيل بريليانس يكشف عن موعد إطلاق V7 بمحرك BMW.. السعر مغرٍ

هنتعشى إيه النهاردة.. كرات التونة بالبطاطس وسلطة يونانية