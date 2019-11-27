سبب إعدام هشام عشماوي شنقا وليس رميا بالرصاص.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الارهابي هشام العشماوي شرح كيف خطط لتفجير موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد ابراهيم، مشيرا إلى أن الارهابي هشام العشماوي اعترف بنفسه أنهم كانوا يضعون الجيش والشرطة أول أعدائهم.





وقدم أحمد موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» التحية الى جهاز المخابرات المصرية، قائلا: "كل التحية لصقور المخابرات المصرية"، مشيرا إلى أنه تم الحكم على هذا الارهابي اليوم بالاعدام نتيجة لأفعاله الارهابية.





وأوضح أن مصر تسلمت الارهابي هشام العشماوي من ليبيا، في ليلة من اجمل ليالي مصر الجميلة، مشيرا إلى أن مصر احتفلت احتفالا كبيرا في هذه الليلة، قائلا: "ده مصير كل واحد يخون مصر مهما هرب".





وكشف الإعلامي أحمد موسى، سبب إعدام هشام العشماوي شنقا وليس رميا بالرصاص، مشيرا إلى أن العشماوي لم يعد رجلا عسكريا، فبالتالي لن يتم إعدامه رميا بالرصاص.





وكانت المحكمة العسكرية للجنايات قضت بحكمها فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة " فى جلسة اليوم 27/11/2019 بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقًا حيث إن المتهم ارتكب عددا من الجرائم منها:



