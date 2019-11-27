بالأحمر النارى | درة تستعرض أناقتها فى اليوم الثامن من القاهرة السينمائى

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة لها خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الحالية الـ 41.



وظهرت درة اليوم من المهرجان، بإطلالة جذابة وأنيقة من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم تصميمه بالقماش اللامع، وقد حمل فستان درة فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana



وأكملت درة إطلالتها بـبعض المجوهرات الأنيقة، فيما ارتدت كلاتش متناسقا مع إطلالتها.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة التونسية درة على ماكياج متناسق مع لون بشرتها، من أنامل خبيرة التجميل منى جمال، وبدت بخصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.

