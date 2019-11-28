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حوادث

اغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا 6 ساعات بـ المنوفية.. المتهمون استدرجوها لمنطقة زراعية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:27 م
اغتصاب فتاة - صورة
اغتصاب فتاة - صورة ارشيفية
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محمد امين
اغتصب 4 اشخاص فتاة معاقة ذهنيا لمدة 6 ساعات متواصلة بمدينة الشهداء محافظة المنوفية بعد أن استدرجوها الى منطقة زراعية وتناوب المتهمون الاربعة اغتصابها والقى القبض على أحدهم وجار البحث عن باقى المتهمين واخطرت النيابة للتحقيق.

تفاصيل الجريمة بدات بركوب الفتاة ه. م 16 سنة تعاني من إعاقة ذهنية سيارة متوجهة من مدينة الشهداء الي القرية التي تقيم بها وفي الطريق بدأ الركاب في النزول واحدا تلو الآخر وهنا بدا الشيطان يتملك من عقل السائق وغير طريقه واتجه لوسط الزراعات واتصل هاتفيا بثلاثة من أصدقائه للحاق به.

وفور وصول الباقي قاموا باجبار الفتاة على النزول من السيارة وسط الزراعات وتناوبوا اغتصابها واحدا تلو الآخر لمدة ستة ساعات دون الاستجابة لصرخاتها واستغاثاتها ثم تركوها علي الطريق حتي عثر عليها أحد المارة وتعرف عليها واوصلها لمنزلها وبالتحدث معها تم التوصل لهوية احد المتهمين والابلاغ عنه.

تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز الشهداء يفيد بتقدم و. م 21 سنة ربة منزل تتهم أربعة أشخاص بالاعتداء علي ابنة زوجها المعاقة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إلقاء القبض على أحد المتهمين.
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