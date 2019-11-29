الزمالك يطمئن جماهيره بشأن أزمة طارق حامد مع مجلس الإدارة قبل مواجهة مازيمبي

وجه نادي الزمالك رسالة لـ جماهير الفريق من أجل طمأنتهم على الفريق قبل مواجهة مازيمبي في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لـ لقطات من مران الفريق حيث ظهر به طارق حامد نجم الفريق وهو يخوض المران.



وعلقت الصفحة :" لقطات من مران الزمالك الأول في الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويواجه الزمالك فريق مازيمبي في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



واختتم الفريق الأبيض بقيادة ميتشو مران اليوم في الكونغو وشارك جميع اللاعبين في المران الختامي.



وترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول وجود أزمه بين طارق حامد نجم الفريق ومجلس الادارة حول تجديد العقد لينشر النادي الفيديو لطمأنة الجماهير.