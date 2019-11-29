الشوكولاتة والعسل والموز أبرزها.. 10 أطعمة تجلب السعادة للإنسان

أكد الدكتور جمال شعبان أستاذ كهرباء القلب وعميد معهد القلب السابق، أن هناك 10 أطعمة تجلب السعادة للشخص وتقاوم الاكتئاب.



وأضاف أن من ضمن تلك الأطعمة الشوكولاتة التي تحتوي على مادة الكافيين المنشط الفعال للجهاز العصبي وواحد من عوامل تخليص الجسم من التعب والإجهاد فيتولد على الفور إحساس بالراحة والهدوء والسعادة، كما أنها تساعد في رفع مستويات هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان.



وأوضح شعبان أن السمك أيضا من مسببات السعادة حيث أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البحار يبدون أكثر سعادة من غيرهم، ويعود ذلك ربما لكثرة تناولهم الأسماك المحتوية على أوميجا 3 التي تساعد بدورها على تهدئة الأعصاب، كما أظهرت أن المعالجة من الكآبة بزيت السمك يمكن أن تكون فعالة بقدر عقار Prozac، وهو أحد الأدوية الشائعة لعلاج أمراض الكآبة.



ومن الأطعمة التي تمنح السعادة أيضا السبانخ التي تحتوي على حامض الفوليك الذي يؤدي إلى انخفاض نسب الإصابة بالتوتر والقلق.



وأكد شعبان أن الطماطم أيضا تحتوي على مركب اللايكوبين، الذي يمنحها لونها الأحمر اللامع، ويعد علاجا فعالا في محاربة الكآبة وتحسين المزاج، كما يمنع تشكيل المركبات الالتهابية في الدماغ التي ترتبط بالكآبة، وتحتوي الطماطم على محسنات أخرى للمزاج، مثل حامض الفوليك والمغنيسيوم والحديد.



وأشار إلى أن البنجر الأحمر أيضا يعتبر من مسببات السعادة وهو مصدر جيد لفيتامين ب، الضروري لعمل الذاكرة، وحس الفكاهة، والقدرة على إيجاد المعلومات بسرعة ومعالجتها، ويحتوي البنجر على مركب betaine وهو مركب يستعمله الدماغ في محاربة الكآبة طبيعيا.



كما كشف شعبان عن فوائد الفلفل الحار لسعادة الإنسان، حيث يأتي الطعم اللاذع للفلفل الحار من مادة capsaicin، والتي تساعد في إذابة الدهون في الدم، وإنتاج الدماغ مركبات endorphins - التي تعمل على تهدئة الأعصاب.



وتابع: وأيضا يعد الثوم من مسببات السعادة بفضل احتوائه كمية كبيرة من معدن الكروم، الذي يؤثر على هرمون serotonin، المعروف بأنه المادة الكيميائية "السعيدة".



وأكد شعبان أن العسل على عكس السكريات الضارة عديمة الفائدة، يحتوي العسل على كثير من المواد المحسنة للمزاج كفيتامينات ب، وحامض الفوليك، والحديد، والمنجنيز و181 مركبا حيويا مختلفا، مثل quercetin.



ومن أطعمة السعادة أيضا الكرز، حيث أكد شعبان أنه يطلق عليه الأطباء في الغرب الأسبرين الطبيعي؛ حيث يمنح من يتناوله شعورًا عارمًا بالسعادة.



واختتم: الموز أيضا من مسببات السعادة ويحتوي على مركب كيميائي طبيعي يمنح الثقة بالنفس.