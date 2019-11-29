الأمير ويليام يصل الكويت الأحد في زيارة رسمية .. اعرف التفاصيل

يصل دوق كامبريدج الأمير وليام نجل ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز الى الكويت بعد غد الاحد في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين ضمن جولة تشمل أيضا سلطنة عمان.



وتعكس زيارة الأمير وليام حفيد الملكة اليزابيث الثانية إلى البلاد العلاقات التاريخية بين بريطانيا والكويت إضافة إلى كونها مؤشرا إلى عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.



ويمتد تاريخ العلاقات بين الكويت وبريطانيا إلى نحو 200 عام وتتسم بالمتانة والرسوخ وتشهد تطورا عاما بعد آخر في جميع المجالات مع حرص البلدين على تعزيزها باستمرار.



وشهدت العقود الثلاثة الماضية زيارات لملكة بريطانيا وعدد من أبنائها إلى الكويت كانت أولاها زيارة الملكة اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب في 12 فبراير عام 1979 تلبية لدعوة رسمية من سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

