يا جبل ما يهزك ريح.. إعلامية كويتية تهاجم صاحب الفيديو المسيء لمحمد بن زايد

وجهت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، رسالة شديدة اللهجة ردا على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعى لشخص يسيء لسمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي.



وقالت الإعلامية الكويتية فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن مسلسل استهداف الشيخ محمد بن زايد مستمر وهذه ليست المرة الأولى بل المليون، ولكن أقول لمن يسيء "أنتم أناس نكرة غير معروفين لا تعرفون الثقة بين زايد وشعبه ..وحب الشعب الإماراتى له فى الداخل والخارج.. كيف تنكرون انجازاته التى يشهد لها العالم والتقدم الذى فاق التوقعات وأصبحت تنافس كبري الدول الخارجاتية وأصبحت الأولى عربيا فى كافة المجالات؟!".



وتابعت "الرشيد"، أن الشخص الذى ظهر متخفيا وراء نظارة سوداء فى مقطع فيديو يتهم فيه سمو الشيخ محمد بن زايد باستيلائه على السلطة وإنكاره للإنجازات التى تتم بوتيرة متسارعة على أرض الإمارات، ليس إماراتيا ولهجته كشفت عن أصوله التى لا تمت بصلة لشعب الإمارات المخلص الوفي لقيادته، إنما هو أحد المرتزقة ويمثل تنظيم الحمدين وانصار عزمى بشارة والذباب الإلكترونى المنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي والقنوات المدعومة من نظام الحمدين بقطر.



وأضافت "الرشيد"، أن الإنجازات التى تتم على أرض الإمارات تتم بفضل قيادتها الرشيدة حكومة وشعبا وأقول لسمو الشيخ بن زايد "ياجبل ما يهزك ريح ياكايدهم"، ومستنكرة فى الوقت ذاته ما ادعاه صاحب مقطع الفيديو بإستيلاء الشيخ محمد بن زايد على السلطة منذ 10 سنوات، فى الوقت الذى يمثل فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.



وأكدت الإعلامية الكويتية، أن الجميع يدرك أن الشيخ محمد بن زايد يسير على خطى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد ويحظى بمكانة عالية ومحبة كبيرة من شعبه والشعوب الأخري وإذا كان للتواضع عنوان فهو "محمد بن زايد".