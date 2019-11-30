رانيا يوسف وأنغام بنفس الفستان.. من الأجمل ؟

خطفت النجمة رانيا يوسف الانظار خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي ليلة امس، وأصبحت رانيا يوسف حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من بدء الحفل.





فستان رانيا يوسف في حفل الختام كان غير متوقعا حيث اختارت رانيا فستان انيق محتشم يجمع بين الشيفون واللامع، ولم يكن جمهورها يتوقع اختيارها لفستان محتشم طويل ذو أكمام بهذا الشكل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى.





لكن الحقيقة أن رانيا يوسف ليست النجمة الأولى التي ارتدت هذا الفستان، فقد تألقت به قبلها نجمة الغناء أنغام خلال حفلها الغنائي في الكويت .





وخلال الفترة الأخيرة قدمت النجمة انغام العديد من الحفلات في مصر والكويت والسعودية، وتألقت بعدة فساتين مميزة وأنيقة كان من بينها الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة.



