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مرأة

بفستان الزفاف.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها على الإنستجرام

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:45 م
آية التيجي
شاركت شمس الكويتية صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة ومميزة للغاية باللون الأبيض، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، ومدى جمالها في فستان الزفاف.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: ‫"إساءته لي تأتيني باستمرار .. في حين لم يأتِ هو يومًا !".

ظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي فستان زفاف باللون الابيض مصنوع من الشيفون، وبه بعض النقوشات التي تشبة فروع الشجر، مع طرحة على راسها من نفس لون وتطريز الفستان.

وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة وغير متكلفة، فيما أبرزت أنوثتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر والسموكي ايز، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

واختارت بعض الأكسسورات الرقيقة، حيث ارتدت قريطن صغيرين باللون لافضي، مع خاتم انيق وناعم للغاية، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتلها..
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