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أخبار العالم

#حقيقة_الاخوان يتصدر تويتر.. ومغردون: يتظاهرون بالدين لجلب مصالحهم الخاصة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:38 م
صدى البلد
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منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #جماعه_الاخوان ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وجاءت التعليقات كالتالى: "جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى نشر الأكاذيب وترويج الشائعات وذلك سعيا لفرض أيدولوجيتها المتطرفة فى المملكة المغربية و العالم العربي #حقيقة_الاخوان".

وعلق آخر: ثنائى الشر جماعه الاخوان الإرهابية و قطر يدعمون الفساد و ينشرون الأكاذيب حيث أنهم على مبدأ "اكذب واكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس" .. يجب التصدى لهذا الفساد
#حقيقة_الاخوان

وتابع: الاخوان اساس الفساد☠️ في العالم ليس فقط في الوطن العربي وقطر الممول الاساسي لهذه الجماعة الارهابية
#حقيقة_الاخوان.

وأضاف آخر: الإخوان يتظاهرون بالدين لجلب مصالحهم الخاصة
#حقيقه_الاخوان
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