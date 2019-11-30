حقيقة_الاخوان يتصدر تويتر.. ومغردون: يتظاهرون بالدين لجلب مصالحهم الخاصة

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #جماعه_الاخوان ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



وجاءت التعليقات كالتالى: "جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى نشر الأكاذيب وترويج الشائعات وذلك سعيا لفرض أيدولوجيتها المتطرفة فى المملكة المغربية و العالم العربي #حقيقة_الاخوان".



وعلق آخر: ثنائى الشر جماعه الاخوان الإرهابية و قطر يدعمون الفساد و ينشرون الأكاذيب حيث أنهم على مبدأ "اكذب واكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس" .. يجب التصدى لهذا الفساد

#حقيقة_الاخوان



وتابع: الاخوان اساس الفساد☠️ في العالم ليس فقط في الوطن العربي وقطر الممول الاساسي لهذه الجماعة الارهابية

#حقيقة_الاخوان.



وأضاف آخر: الإخوان يتظاهرون بالدين لجلب مصالحهم الخاصة

#حقيقه_الاخوان