الدوري الإنجليزي .. كريستال بالاس يكتفي بهدفين في شباك بيرنلي ويصعد للمركز الـ 8

حقق فريق كريستال بالاس الفوز على بيرنلي بثنائية نظيفة، وذلك على ملعب"تيرف مور"، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.



سجل ثنائية بالاس كلًا من ويلفريد زاها في الدقيقة 46، و جيفري شلوب بالدقيقة 78 من عمر اللقاء.



يحتل بيرنلي بهذه الخسارة المركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما يحل كريستال بالاس بهذا الفوز المركز الـ8 برصيد 18 نقطة.



وتغلب فريق ليفربول على منافسه فريق برايتون في نفس التوقيت بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد فى الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حيث حقق ليفربول انتصاره الـ14 على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات للريدز في الدوري الإنجليزي، منذ تحقيقه لـ21 انتصارًا متتاليًا على ملعبه في المسابقة بين شهري يناير وديسمبر لعام 1972.

