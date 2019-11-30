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رياضة

للمرة الأولى ظهير أيمن.. عمرو وردة يشارك في فوز لاريسا على فولوس في الدوري اليوناني

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:01 م
عمرو وردة
عمرو وردة
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إسماعيل محمود
فاز فريق لاريسا، والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري عمرو وردة ، على مضيفه نادي فولوس بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري اليوناني.

شارك عمرو وردة في المباراة بالكامل، لكنه لعبها في مركز الظهير الأيمن للمرة الأولى مع فريقه.

افتتح الضيوف التسجيل عن طريق الأرجنتيني خواكين توريس في الدقيقة 38، قبل أن يعادل الألباني فاتيون أندوني النتيجة للاريسا في الدقيقة 57 ، ليسجل بعدها النيجيري أبيولا داودا هدف الانتصار للاريسا في الدقيقة 84، ليحقق الفريق انتصاره الرابع هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي لاريسا للنقطة 18 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد نادي فولوس عند النقطة 13 في المركز الحادي عشر.
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