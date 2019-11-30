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أخبار البلد

سفير مصر في إيطاليا: نشعر بالفخر لاختيار مصر ضيف شر معرض ارتجيانو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:27 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اشاد السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا بمستوى العارضين والمشاركين بالمعرض ارتيجيانو دي افيرا المقام بميلانو في الفترة من ٣٠ نوفمبر وحتي ٨ ديسمبر .

وتفقد سفير مصر في روما الجناح المصرى والتقي بالعارضين والتقط معهم الصور التذكارية وابدي سعادته بوجودهم في إيطاليا ووجه بتقديم كافة سبل الدعم للعارضين من خلال القنصليه المصرية في ميلانو.

وصرح السفير هشام بدر بأنه يشعر بالفخر لأختيار مصر ضيف شرف معرض كورتجيانو الذي يعد اهم معرض للحرف اليدوية في العالم كما ان مستوى العارضين والمعروضات يعكس صورة مشرقة وجميلة لمصر ومنتجاتها التراثية.

واشاد هشام بدر بمستوى التنظيم والجهد المبذول من وزارة التضامن الاجتماعي في اختيار العارضين وانهاء كافة الامور المتعلقة بمشاركتهم في المعرض ووجه التحية لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي علي اهتمامها بكافة التفاصيل والمتابعه الدقيقه لكل الامور على مدار الأشهر الماضية.
سفير مصر في إيطاليا: نشعر بالفخر لاختيار مصر ضيف شر معرض ارتجيانو
سفير مصر في إيطاليا: نشعر بالفخر لاختيار مصر ضيف شر معرض ارتجيانو
سفير مصر في إيطاليا: نشعر بالفخر لاختيار مصر ضيف شر معرض ارتجيانو
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سفير مصر في إيطاليا: نشعر بالفخر لاختيار مصر ضيف شر معرض ارتجيانو

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