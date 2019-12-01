الجمهوريون: ترامب أفضل من أبراهام لينكولن

قالت غالبية الجمهوريين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفضل من الرئيس الأسبق إبراهام لينكولن، بحسب استطلاع رأي أجرته صحيفة إكونومست وشركة يوجوف لأبحاث الأسواق واستطلاعات الرأي.



وقال 53% من الجمهوريين إن ترامب أفضل، في حين ذهبت الـ47% الأخرى إلى إبراهام لينكولن، الديمقراطي وزعيم عصر الحرب الأهلية.



ولا يزال لينكولن يتفوق على ترامب بأغلبية ساحقة بين جميع الأمريكيين، بـ75% مقابل 25%، مع اختيار الغالبية العظمى من الديمقراطيين والمستقلين الرئيس السابق.



ووجد الاستطلاع أن 87% من المنضمين إلى الحزب الجمهوري إما مؤيدين إلى حد ما أو بقوة على رئاسة ترامب.



وكان ترامب قد تباهى بشعبيته داخل الحزب، وقارنها بشعبية لينكولن.



وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "صن" البريطانية: "أتعلمون، أظهر استطلاع للرأي أجري للتو أنني الشخص الأكثر شعبية في تاريخ الحزب الجمهوري..متفوقا على لينكولن". فيما لم يذكر ترامب أي استطلاع كان.



وشمل استطلاع الرأي الأخير 1500 أمريكي من 24 وحتى 26 نوفمبر الماضي، بهامش خطأ 2.8%.



