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تعليم

جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدى الإعاقة بالإسكندرية.. صور

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
جامعة بنها تحصد 11
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية
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إبراهيم الهوارى
حققت جامعة بنها إنجازًا رياضيًا جديدًا وحصدت 11 ميدالية متنوعة فى بطولة متحدى الإعاقة للجامعات المصرية بالمدينة الشبابية بالإسكندرية والتى نظمتها وزارة الشباب والرياضة وشارك فيها 21 جامعة مصرية خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضى حتى الأول من ديسمبر الجاري.

وظهر طلاب جامعة بنها بمستوى متميز وأداء قوي خلال فعاليات البطولة وحصلوا على 4 ميداليات ذهبية و3 ميدالية فضية و4 برونزية فى العاب القوى والسباحة والكرة الطائرة وكرة القدم للمعاقين.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب.

من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة.

مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب خاصة من متحدى الإعاقة لما يمثلونه من قدوة لزملائهم من طلاب الجامعة.
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدى الإعاقة بالإسكندرية.. صور
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدى الإعاقة بالإسكندرية.. صور
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدى الإعاقة بالإسكندرية.. صور
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدى الإعاقة بالإسكندرية.. صور
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدى الإعاقة بالإسكندرية.. صور
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدى الإعاقة بالإسكندرية.. صور
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدى الإعاقة بالإسكندرية.. صور
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدى الإعاقة بالإسكندرية.. صور
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