اكتمال رحلة عمرة الصحفيين



أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين عن إكتمال العدد فى رحلة العمرة التى أعلنت عنها والمحدد سفرها يوم 7يناير2020



وقالت اللجنة فى بيان نظرا لرغبة عدد آخر من الزملاء للاشتراك فعلى الراغبين منهم ملىء استمارة حجز لدي الأستاذ عصام عبدالمنعم بالدور الثالث بمبنى النقابة (موبايل 01000027060)



ويتم تقديم الطلب مرفق بها صورة جواز السفر وصورة كارنيه النقابة، وفى حالة اكتمال عدد كافٍ سيتم تنظيم رحلة أخرى .





واوضحت اللجنة ان السيدات أقل من 45سنة لابد من وجود محرم لهن وفق اشتراطات السلطات السعودية السارية حتى الآن.



ومن المقرر أن تقوم لجنة الحج والعمرة بتنظيم رحلات عمرة أخرى خلال الفترة القادمة وعلى من يرغب غى الاشتراك التقدم بطلب للجنة .