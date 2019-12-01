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فن

زى القمر .. إنجي خطاب تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها .. شاهد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:49 م
انجى خطاب
انجى خطاب
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سيد احمد
نشرت الفنانة انجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إنجى خطاب بإطلالة أنيقة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:


زى القمر - روعة - تجننى - احلى فنانة

يذكر أن الفنانة انجي خطاب شاركت بمسلسل كلبش الجزء 2 بطولة امير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

وشاركت انجى بمسلسل "وش تانى " مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمى ومحمد لطفى ومنة فضالى. 
زى القمر .. إنجي خطاب تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها .. شاهد
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