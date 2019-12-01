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رياضة

في غرفة الملابس.. شاهد فرحة لاعبي بيراميدز بعد الفوز بثلاثية على بطل نيجيريا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:35 م
جانب من أحتفال لاعبي
جانب من أحتفال لاعبي بيراميدز
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حسن العمدة
احتفل لاعبو بيراميدز بعد الفوز على رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف فى غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة في أولى جولات دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

جاءت أهداف بيراميدز عن طريق محمد فاروق، وعمر لعيوني، وإسلام عيسى، بينما جاء هدف رينجرز الوحيد عن طريق إبراهيم أولاويين.

قدم بيراميدز أداء قويا طوال أوقات المباراة ونجح فى تحقيق عودة قوية فى اللقاء بعد أن كان متأخرا بهدف دون رد في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى 3 نقاط محتلا بها صدارة المجموعة الأولى منتظرا نتيجة مباراة اليوم بين المصري ونواذيبو الموريتانى.

وكان الأهلى والزمالك خسرا أولى مبارياتهما بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلى ومازيمبي الكونغولى على الترتيب.

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