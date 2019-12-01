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رياضة

كلمات من ذهب .. نصيحة إبراهيم سعيد للشباب بعد واقعة برج القاهرة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:32 م
ابرهيم سعيد
ابرهيم سعيد
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سيد احمد
نشر إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وقال: "‏شفت فيديو الطالب المنتحر من أعلى برج القاهرة، الحياه لا تستاهل مهما كانت الضغوطات كلنا بنمر بظروف صعبة".

وأضاف: "الحياة أوقات بتدوس عليك ولكن إيمانك بالله وثقتك فيه هتعدي أصعب الظروف".

وتابع: "بتبقي اختبار من ربنا ليك على قوة صبرك وتحملك وياريت يكون درس للجميع".

واختتم: "ربنا اعطانا عقل نفكر بيه".

وتم كشف هوية الطالب المنتحر من أعلى برج القاهرة ويدعى نادر م. ج؛ تخرج فى كلية الهندسة الطبية بجامعة حلوان دفعة ٢٠١٨ / ٢٠١٩، بتقدير تراكمي جيد جدا، ويقيم بمدينة نصر.


كلمات من ذهب .. نصيحة إبراهيم سعيد للشباب بعد واقعة برج القاهرة
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