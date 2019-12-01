كلمات من ذهب .. نصيحة إبراهيم سعيد للشباب بعد واقعة برج القاهرة

نشر إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وقال: "شفت فيديو الطالب المنتحر من أعلى برج القاهرة، الحياه لا تستاهل مهما كانت الضغوطات كلنا بنمر بظروف صعبة".
وأضاف: "الحياة أوقات بتدوس عليك ولكن إيمانك بالله وثقتك فيه هتعدي أصعب الظروف".
وتابع: "بتبقي اختبار من ربنا ليك على قوة صبرك وتحملك وياريت يكون درس للجميع".
واختتم: "ربنا اعطانا عقل نفكر بيه".
وتم كشف هوية الطالب المنتحر من أعلى برج القاهرة ويدعى نادر م. ج؛ تخرج فى كلية الهندسة الطبية بجامعة حلوان دفعة ٢٠١٨ / ٢٠١٩، بتقدير تراكمي جيد جدا، ويقيم بمدينة نصر.
وقال: "شفت فيديو الطالب المنتحر من أعلى برج القاهرة، الحياه لا تستاهل مهما كانت الضغوطات كلنا بنمر بظروف صعبة".
وأضاف: "الحياة أوقات بتدوس عليك ولكن إيمانك بالله وثقتك فيه هتعدي أصعب الظروف".
وتابع: "بتبقي اختبار من ربنا ليك على قوة صبرك وتحملك وياريت يكون درس للجميع".
واختتم: "ربنا اعطانا عقل نفكر بيه".
وتم كشف هوية الطالب المنتحر من أعلى برج القاهرة ويدعى نادر م. ج؛ تخرج فى كلية الهندسة الطبية بجامعة حلوان دفعة ٢٠١٨ / ٢٠١٩، بتقدير تراكمي جيد جدا، ويقيم بمدينة نصر.