أب يناشد وزارة الصحة علاج نجله على نفقة الدولة

ناشد والد الطفل عمر محمد السحراوي ، ويبلغ من العمر 5 أعوام، ويقيم في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة علاج نجلة على نفقة الدولة.



ويقول فى رسالته: أصيب طفلي منذ الصغر بوهن وارتخاء في العضلات وضعف في أعصاب الجسم، وهو غير قادر حتى على فتح عينيه، وهناك علاج ضروري له لا بد وأن يستمر طوال الحياة، لكنه مستورد وغير متوافر بالصيدليات، كما أن حالتنا المادية لا تسمح له بشرائه، واستغيث بوزارة الصحة بحث مشكلتي وصرف علاج ابني على نفقة الدولة، نظرا لظروفنا المعيشية الصعبة.



للتواصل مع الحالة ٠١٠٦٩٧٨٤٣٢٠





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

