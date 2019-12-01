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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يهدد صدارة ليفربول ومانشستر سيتي يتراجع

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:26 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره أستون فيلا بهدفين لمثلهما، فى اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وحقق فريق ليستر سيتي فوزًا بشق الأنفس ضيفه إيفرتون إلى فوز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي ، ليواصل مطاردته لفريق ليفربول على صدارة الترتيب.

يعد هذا الفوز السادس على التوالي لفريق ليستر سيتي والعاشر للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم
1- ليفربول 40 نقطة
2- ليستر سيتي 32 نقطة
3- مانشستر سيتي 29 نقطة
4- تشيلسي 26 نقطة
5- توتنهام 20 نقطة
6- ولفرهامبتون 20 نقطة
7- شيفيلد يونايتد 19 نقطة
8- آرسنال 19 نقطة
9- مانشستر يونايتد 18 نقطة
10- بيرنلي 18 نقطة
11- كريستال بالاس 18 نقطة
12- بورنموث 16 نقطة
13- وست هام يونايتد 16 نقطة
14- نيوكاسل 16 نقطة
15- أستون فيلا 15 نقطة
16- برايتون ألبيون 15 نقطة
17- إيفرتون 14 نقطة
18- ساوثهامبتون 12 نقطة
19- نورويتش سيتي 11 نقاط
20- واتفورد 8 نقطة
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