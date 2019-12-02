محمود كهربا يرد على أنباء توقيعه للأهلي |شاهد

نشر محمود عبدالمنعم كهربا المحترف بصفوف أفيس البرتغالي مقطع فيديو جديد له عبر خاصية "ستورى" على موقع "انستجرام".



وظهر محمود كهربا داخل إحدى صالات الجيم وهو يؤدى التدريبات الرياضية الشاقة برفقة حسين عبدالدايم مدرب أحمال الأهلى السابق الذى كان يعمل فى جهاز لاسارتى قبل إقالته".



كانت العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن محمود كهربا وقع على عقود انتقاله إلى الأهلى خلال الأيام الماضية لمدة 4 سنوات ونصف بداية من الشتاء المقبل، وخرج المقربون من كهربا وأكدوا أن اللاعب لا يخشى شكوى الزمالك له فى الاتحاد الدولى كون عقده باطلا من الأساس مع الفريق الأبيض.



ويعد كهربا واحدا من المواهب المميزة داخل الكرة المصرية فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة التى يتمتع بها وتواجده بشكل مستمر مع المنتخب الوطني.



ويلعب كهربا حاليًا في أفيس البرتغالي مع وجود شرط جزائي في عقده ينص على دفع 450 ألف دولار للرحيل.