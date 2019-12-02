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محافظات

خلال 4 أشهر.. الاستجابة لـ 350 شكوى بمطروح

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تقديم حلول لـ 354 شكوى تم استقبالها من منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء وصفحات التواصل الاجتماعي والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين من شهر أغسطس وحتى نوفمبر 2019 بقطاعات النظافة والإنارة وإزالة الإشغالات.

وأضاف المعداوى أنه تم حل 190 شكوى بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء من خلال متخصصين في متابعة الشكاوى بمكتب رئيس مدينة مرسي مطروح ويتم التوجيه لرجال التدخل السريع للتعامل مع الشكوي وحلها وإبلاغ المواطن بحل الشكوى.

وأشار إلى أن جهاز النظافة وإدارة تحسين البيئة تعمل على مدار 24 ساعة، وتقوم برفع أكثر من 300 طن تقريبا من القمامة يوميًا بنطاق المدينة بجميع المناطق بأحياء (شرق -وسط -غرب -الزهور – الشروق – الزيتون)، بالإضافة إلى إزالة جميع أنواع الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية لتحقيق الانضباط بالشارع.
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