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رياضة

كلوب في مأزق.. محمد صلاح يثير قلق ليفربول قبل ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:56 م
محمد صلاح - كلوب
محمد صلاح - كلوب
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إسراء أشرف
أكد تقرير صحفي بريطاني، أن ليفربول يرفض المغامرة بـ لاعبه الدولي المصري محمد صلاح، خلال "ديربي الميرسيسايد" المقبل، بين الريدز وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من النادي، أن الألماني يورجن كلوب يدرس عدم مشاركة محمد صلاح أساسيًا أمام إيفرتون، لأن هناك بعض الشكوك بشأن وصول الفرعون المصري إلى جاهزيته الكاملة بسبب إصابة الكاحل.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح لم يكن في مستواه المعهود أمام برايتون في المباراة الماضية، والتي انتهت بفوز فريقه 2-1، وظهر متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها في الكاحل، مما اضطر كلوب لإجراء تبديله في الدقيقة 68.

وأوضح التقرير، أن يورجن كلوب سيحسم الدفع بمحمد صلاح أساسيًا أمام إيفرتون من عدمه، في الساعات المقبلة.

ومن المقرر، أن يستقبل ليفربول إيفرتون، بعد غدٍ الأربعاء، في تمام العاشرة والربع مساءً، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ15 من البريميرليج.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي الوصيف، وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحتل المركز الثالث.
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