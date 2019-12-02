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فن

حكيم يقترب من النصف مليون مشاهدة بـ ليلة بمبى

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكن الفنان حكيم من تحقيق نسبة مشاهدة عالية من خلال أغنيته الجديدة "ليلة بمبي"، والتى طرحها خلال الأيام الماضية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق، وقد حققت حتى الآن نسبة مشاهدة اقتربت من نصف مليون.

من ناحية أخرى طرح المطرب حكيم خلال الفترة الماضية كليب "سيبونا في حالنا" من ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا ولاقت نجاحا كبيرا.

وانتهى حكيم من تسجيل أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عبده سليم، وشريف حمدان، ومحيى حوار، وباسم منير، وأشرف البرنس، ومصطفى حسن، ومحمد عبد المنعم، وعصام شعبان.

يذكر أن أحدث الأغانى التى طرحها حكيم بشكل رسمى، أغنية "متجمعين" التى غناها في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الأغنية كانت من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامي.
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