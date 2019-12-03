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برلمان

بحد أقصى 250 ألف جنيه.. النواب يقترح منح شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
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معتز الخصوصى
كشف النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه تقدم باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن منح البنك المركزى المصرى شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات بحد أقصى 250 ألف جنيه لمدة 10 سنوات، بفائدة لاتقل عن 13%.

وأكد النائب سمير البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه خلال مدة الـ10 سنوات لو زادت نسبة الفائدة عن 13%، فلابد أن يستفيد بها أصحاب المعاشات، ولو انخفضت الفائدة لا تضر أصحاب المعاشات.

وقال عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن الهدف من هذا المقترح هو توفير جزء بسيط من الضمان الاجتماعى لأصحاب المعاشات، بحيث يحيون حياة كريمة، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح ستتم مناقشته فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان خلال أسبوعين.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان في جلسته العامة، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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