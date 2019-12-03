ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تمراز: انفراجة في أزمة الثروة الحيوانية قريبا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
انفراجة في أزمة الثروة
انفراجة في أزمة الثروة الحيوانية قريبا
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، إن أزمة الثروة الحيوانية سوف تشهد انفراجة الفترة المقبلة.

وأضاف النائب رائف تمراز، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أسعار المواشي واللحوم سوف تشهد ارتفاع لكن ليس قبل 6 اشهر، وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي شهدها قطاع الثروة الحيوانية مؤخرًا"، مشيرًا إلى اقتراب أزمة تراجع الثروة الحيوانية التي عانى منها الفلاح.

وأرجع عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بالبرلمان أسباب عودة المواشي واللحوم للارتفاع مرة أخرى، إلى ذبح ما يقارب 70% من المواشى الفترة الأخيرة، نتيجة تراجع السوق.

وأشار إلى أن هناك حالة من بائسة يعيشها الفلاح على كافة الأصعدة، سواء القطاع الزراعي أو الثروة الحيوانية، مضيفًا بأنه بالرغم من قرب انتهاء أزمة الثروة الحيوانية، إلا أنها ستأتي في الوقت الذي انتهى فيه الفلاح "إكلينيكا".

وأكد النائب رائف تمراز على ضرورة قيام الحكومة بدعم الفلاح وسرعة إنشاء صندوق له وتقليل سن المعاش من 65 إلى 60.

وذكرت تقارير أن هناك توجيهات رئاسية إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بخطة واضحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، بداية من المزارع والمجازر والمحاجر الحدودية التى تستقبل رؤوس الماشية.
Advertisements

ترشيحاتنا

هؤلاء ممنوعون من تناول الفاصوليا الخضراء

بـ«الأسود الشبيكة».. منة فضالي تشعل إنستجرام

الأرصاد تكشف موعد بداية الأجواء الشتوية

أخبار الفن .. أول تعليق من رانيا يوسف بعد اتهامها بسب خالد يوسف.. غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين.. ووفاة محمد خيرى وجيهان عفيفى

مرتضى منصور يبلغ لاعبي الزمالك بالمدرب الجديد.. تعرف عليه

بعد تسرب بند من صفقة القرن.. جيش الأردن يستعد لمعركة ضد إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ«الأسود الشبيكة».. منة فضالي تشعل إنستجرام

بـ إطلالة كلاسيكية أنيقة.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بمكياج صاخب وفستان أسود.. شاهد إطلالة رنا سماحة في cairo fashion festival