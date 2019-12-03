تمراز: انفراجة في أزمة الثروة الحيوانية قريبا

قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، إن أزمة الثروة الحيوانية سوف تشهد انفراجة الفترة المقبلة.



وأضاف النائب رائف تمراز، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أسعار المواشي واللحوم سوف تشهد ارتفاع لكن ليس قبل 6 اشهر، وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي شهدها قطاع الثروة الحيوانية مؤخرًا"، مشيرًا إلى اقتراب أزمة تراجع الثروة الحيوانية التي عانى منها الفلاح.



وأرجع عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بالبرلمان أسباب عودة المواشي واللحوم للارتفاع مرة أخرى، إلى ذبح ما يقارب 70% من المواشى الفترة الأخيرة، نتيجة تراجع السوق.



وأشار إلى أن هناك حالة من بائسة يعيشها الفلاح على كافة الأصعدة، سواء القطاع الزراعي أو الثروة الحيوانية، مضيفًا بأنه بالرغم من قرب انتهاء أزمة الثروة الحيوانية، إلا أنها ستأتي في الوقت الذي انتهى فيه الفلاح "إكلينيكا".



وأكد النائب رائف تمراز على ضرورة قيام الحكومة بدعم الفلاح وسرعة إنشاء صندوق له وتقليل سن المعاش من 65 إلى 60.



وذكرت تقارير أن هناك توجيهات رئاسية إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بخطة واضحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، بداية من المزارع والمجازر والمحاجر الحدودية التى تستقبل رؤوس الماشية.