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أخبار البلد

مفتي الجمهورية ينعى الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:14 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمد صبري عبد الرحيم
نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عامًا.

وقدم المفتي تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأبناء المملكة العربية السعودية، والأمة الإسلامية في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والشعب السعودي، في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

كما تقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد استقبل اليوم الاثنين، الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي.
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