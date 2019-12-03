مصرع مهندس حديث التخرج خلال تنظيف ماكينة درفلة بمصنع في السخنة

لقي مهندس ميكانيكا حديث التخرج، مصرعه، خلال تنظيفه ماكينة درفلة، داخل أحد المصانع في العين السخنة,



بدأت الواقعة بتلقي اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، بلاغا يفيد بمصرع المهندس سيد سعيد عبد الهادي، 27 سنة، حديث التخرج، داخل أحد المصانع في العين السخنة.



وانتقل العميد أيمن عبد الحميد رئيس البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، لمكان البلاغ، وتبين أنه في أثناء عمل المهندس علي ماكينة الدرفلة، التهم السير ذراعه وجسده، فلقي مصرعه.



وحرر محضر برقم 311 لسنة 2019 عتاقة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.



وأكد زملاء المهندس أنه لقي مصرعه أثناء تنظيفه لماكينة الدرفلة والتي حولت جسده إلى أشلاء.



وأشار زملاؤه إلى أنه كان يعمل "تحت الاختبار" في الثلاثة أشهر الأولى كتدريب، وهو من مواليد 1992.