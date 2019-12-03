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رياضة

محمد فاروق: الأهلي كان يمر بهزة خلال فترة كارتيرون.. وأجواء الزمالك تحسم نجاحه.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
محمد فاروق
محمد فاروق
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محمد رشاد
أكد محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، أن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الجديد لديه مسيرة مميزة عبر الاندية التي دربها سواء وادي دجلة أو الأهلي أو الرجاء المغربي.

وقال محمد فاروق، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كارتيرون مسيرته مميزة، لكن الأجواء المحيطة تحسم نجاحه مع الزمالك".

وأكمل محمد فاروق،: "ظروفه مع الأهلي في إفريقيا لم تكن جيدة، النادي كان يمر بهزة في هذه الفترة، لكنه من المدربين المميزين".

وقرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي، ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.

ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة اليوم، الثلاثاء.
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