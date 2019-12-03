ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

معجزة طبية.. بالفيديو نجاح أول عملية إعادة قلب للحياة بعد الموت

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:23 م
قلب
قلب
Advertisements
عزة عاطف
في تجربة هي الأولى من نوعها.. نجح الأطباء في إعطاء أملًا جديدًا لإمكانية إحياء القلب مرة أخرى بعد توقفه، حيث أعاد الأطباء قلب شاب إلى الحياة لزرعه في شخص بحاجة إلى عضو جديد.

نقل جراحو جامعة ديوك الأمريكية القلب من متبرع ميت، كانت الدورة الدموية قد توقفت نهائيًا في جسده، فبتقنية رائدة استطاعوا إعادة الدم للسريان مرة أخرى وفقًا للدايلي ميل.

وقد وثقت العملية الجراحية بالكامل في مقطع فيديو قام بنشره أحد الأطباء المشاركين في العملية التاريخية على موقع التغريدات تويتر.

يقوم الجراحون بإزالة القلب وتوصيله بسرعة بسلسلة من الأنابيب التي تغذيه ميكانيكًا بالدم والأكسجين والكهارل، فيعملون على ترميمها مرة أخرى، ويتم "تنشيط" عضلة القلب لتعود مرة أخرى إلى العمل.

تم استخدام تقنية «التروية الدافئة» لإجراء عملية زرع قلب بشري لأول مرة على الإطلاق في مستشفى Royal Papworth بالمملكة المتحدة في عام 2015، أما الآن فتعتبر عملية إحياء القلب مرة أخرى بعد الموت هي الأولى في الولايات المتحدة.

ويأمل الدكتور شرودر أحد المشاركين في العملية بأن إثبات الأطباء قدرتهم على إجراء مثل هذه المعجزة، يعني أملًا لعدد كبير من قلوب المرضى بالعيش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجاح أول عملية زراعة قلب طبيعي بالكويت والصباح يوجه رسالة للفريق الطبي

عيد ميلاد كاد يتحول لجنازة.. خمسيني ينجو بمعجزة بعد توقف قلبه 5 مرات

قلب الأم.. امرأة تستيقظ من الغيبوبة لإرضاع ابنتها في معجزة حيرت الأطباء

ترشيحاتنا

هل ظلمهم البرغوث.. 3 لاعبين استحقوا الكرة الذهبية بدلا من ميسي

بعد تولي كارتيرون تدريب الزمالك.. جماهير تتوقع طلب تعاقده مع مدافع الأهلي السابق كوليبالي

عمره 18 عامًا.. شاهد صورة نادرة للملك سلمان

عاجل | وفاة شعبان عبد الرحيم بعد صراع مع المرض

شاهد | آخر ظهور لـ شعبان عبد الرحيم قبل الرحيل

فساتين زفاف المشاهير في 2019.. هنا الزاهد تظهر بـ2 .. وزوجة مدرب منتخب مصر السابق تظهر برداء ملكي.. مين أحلى؟

AdvertisementS

عاجل | وفاة شعبان عبد الرحيم بعد صراع مع المرض

جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ شعبان عبد الرحيم قبل وفاته

سر الجثة العريانة فى البحيرة.. زوجها قتلها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية | تفاصيل

في مثل هذا اليوم | حقيقة دفن صلاح قابيل حيا.. وتفاصيل آخر اللحظات في حياة مديحة يسري

أول تعليق من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

طلباتها كتير وزنانة.. حكاية مقتل ربة منزل على يد زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية

شاهد | سيارة شعبان عبد الرحيم الغريبة.. فيديو

صدق أو لا تصدق | بلدان عربيان فقط صوتا لـ محمد صلاح في الكرة الذهبية

بعد وفاته | شاهد آخر عمل فني لـ شعبان عبد الرحيم

ماشفتش يوم عدل في جوازي | تصريح صادم لـ هنا الزاهد

فساتين زفاف المشاهير في 2019.. هنا الزاهد تظهر بـ2 .. وزوجة مدرب منتخب مصر السابق تظهر برداء ملكي.. مين أحلى؟

تريند الفن | غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة.. وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطاني يفاجئ حبيبته بأغنية رومانسية في محل عملها ويطلب يدها.. شاهد

معجزة طبية.. بالفيديو نجاح أول عملية إعادة قلب للحياة بعد الموت

بطريقة غبية.. سرقة 10 كيلو ذهب من محل مجوهرات في السعودية