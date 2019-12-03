معجزة طبية.. بالفيديو نجاح أول عملية إعادة قلب للحياة بعد الموت

في تجربة هي الأولى من نوعها.. نجح الأطباء في إعطاء أملًا جديدًا لإمكانية إحياء القلب مرة أخرى بعد توقفه، حيث أعاد الأطباء قلب شاب إلى الحياة لزرعه في شخص بحاجة إلى عضو جديد.



نقل جراحو جامعة ديوك الأمريكية القلب من متبرع ميت، كانت الدورة الدموية قد توقفت نهائيًا في جسده، فبتقنية رائدة استطاعوا إعادة الدم للسريان مرة أخرى وفقًا للدايلي ميل.



وقد وثقت العملية الجراحية بالكامل في مقطع فيديو قام بنشره أحد الأطباء المشاركين في العملية التاريخية على موقع التغريدات تويتر.



يقوم الجراحون بإزالة القلب وتوصيله بسرعة بسلسلة من الأنابيب التي تغذيه ميكانيكًا بالدم والأكسجين والكهارل، فيعملون على ترميمها مرة أخرى، ويتم "تنشيط" عضلة القلب لتعود مرة أخرى إلى العمل.



تم استخدام تقنية «التروية الدافئة» لإجراء عملية زرع قلب بشري لأول مرة على الإطلاق في مستشفى Royal Papworth بالمملكة المتحدة في عام 2015، أما الآن فتعتبر عملية إحياء القلب مرة أخرى بعد الموت هي الأولى في الولايات المتحدة.



ويأمل الدكتور شرودر أحد المشاركين في العملية بأن إثبات الأطباء قدرتهم على إجراء مثل هذه المعجزة، يعني أملًا لعدد كبير من قلوب المرضى بالعيش.

