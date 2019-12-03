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حوادث

إخلاء سبيل شاهد في قضية حرق كنيسة كفر حكيم بكفالة 5 آلاف جنيه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إخلاء سبيل الشاهد محمد غالي عبد الرسول، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وإذا لم يدفعها يقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى تجديد حبسه في الميعاد.

جاء ذلك خلال نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي، والمتهمين هم كل من عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي اسماعيل علي .. و طارق ابراهيم احمد زايد عيد وهو المتهم المعاد اوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه إلى القضية بالجلسة الماضية. 

كانت اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.

كما اتهمتهم بأنهم قاموا بإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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