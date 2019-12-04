الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه مصروفة لأعضاء صناديق التأمين الخاص في 10 سنوات

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وصول عدد أعضاء صناديق التأمين الخاص نحو 5 ملايين مواطنين، تم صرف نحو 5 مليارات جنيه مستحقات مالية لهم خلال الـ10 سنوات الأخيرة.





أضاف "عمران" في تصريحات له، أن محفظة قطاع التمويل العقاري ارتفعت إلي 11.5 مليار جنيه و حجم الضمانات المنقولة وصلت لـ500 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.





وأشار "عمران" إلي أن جملة حقوق المساهمين بالقطاع التأميني ارتفعت إلي 35 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 6 مليارات جنيه في 2009.





ووصلت محفظة التأجير التمويلي وفقا لـ "عمران" إلي 193 مليار جنيه مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه عام 2009، و حجم الأوراق المخصمة نحو 48 مليار جنيه .



